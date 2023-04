'Macchia Mediterranea', il nuovo cocktail made in Sardinia

Il nome è un chiaro omaggio alla Sardegna e al suo patrimonio floreale: "Macchia Mediterranea". È il cocktail ideato dal bartender d'esperienza Dino Pala all'interno dello stand Insula durante la cinque giorni della Fiera Nautica di Sardegna ospitata nella Marina di Porto Rotondo fino al prossimo 25 aprile ed organizzata dal Cipnes e dall'assessorato regionale al Turismo.

E' un mix di Torbato di Alghero, liquore al mirto bianco prodotto dalle foglie della pianta e non dalle sue bacche, gin sardo "Boigin" di Silvio Carta, uno sciroppo al rosmarino e la soda rigorosamente San Martino: il bartender Pala ha selezionato questi ingredienti d'eccellenza sardi, tanto caratterizzanti quanto unico, e ne ha fatto un capolavoro di gusti racchiuso dentro ad un bicchiere.

"Un cocktail fresco, aromatizzato e altamente dissetante, - spiega Dino Pala che oltre a lavorare nel suo locale a Olbia, da tempo collabora con Insula, il network di promozione del Cipnes - si sposa bene con questo clima primaverile. La bevanda è unica ed è stata ideata partendo dalle eccellenze del territorio sardo, verrà proposta per tutta la durata della Fiera ma non escludo di metterla nella lista dei miei drink".

Il cocktail è stato presentato durante l'appuntamento giornaliero con la rubrica Insula "Wine & Drink experiences", dedicata alla presentazione di vini e cocktail Made in Sardinia.

Un modo diverso di promuovere l'isola e le sue peculiarità attraverso i suoi vini e bevande, per far vivere un'esperienza sensoriale ai turisti, catapultati, con questo cocktail, su di un prato circondato appunto dalla macchia mediterranea.