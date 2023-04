Sport e inclusione a Cagliari con Play the games 2023

Sport e inclusione con Play the games 2023: 300 atleti "speciali" provenienti da tutta Italia in gara da domani a Cagliari per quattro giorni. È la tappa sarda della quinta edizione della manifestazione nazionale partita lo scorso 24 marzo da Campobasso. Le sfide sono organizzate dal team regionale di Special Olympics e patrocinate dal Comune di Cagliari.

Il calendario prevede 17 eventi in 14 regioni italiane, 19 discipline sportive per un totale di ben 54 giorni gara che coinvolgono 5879 atleti con e senza disabilità intellettive, 229 team, 1048 coach, 2967 familiari. A Cagliari spazio sino al 25 aprile a bocce, ginnastica artistica e ritmica e pallavolo.

Domani cerimonia di apertura dei giochi secondo il protocollo olimpico in piazza Del Carmine alle 20. Dopo la sfilata delle delegazioni, accompagnate da gruppi folk è prevista l'esibizione di artisti sino all'accensione del tripode olimpico.

"Quelli di Cagliari saranno 4 giorni intensi è bellissimi", ha spiegato Stefania Rosas, direttrice regionale di Special Olympics. Gare dal 22 al 25 aprile. A ospitare la ginnastica artistica e ritmica sará il PalaPirastu di via Rockefeller. Per la pallavolo trasferimento invece al Pala Beatrice di Quartucciu. Per le bocce appuntamento al Circolo Bocciofilo Via Darwin. "Ringrazio gli organizzatori - ha detto in conferenza stampa il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco - tutti i volontari che ogni giorno con passione e dedizione si mettono disinteressatamente al servizio degli altri".