Scontro tra 2 moto su statale 126 a Carbonia, morto un centauro

Un centauro di circa 60 anni è morto nello scontro tra due moto lungo la strada statale 126 "Sud Occidentale Sarda" in corrispondenza del km 12 a Carbonia.

Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora da chiarire, ma sembra che i due mezzi viaggiassero in senso opposto e che siano entrate in collisione.

Sul posto è giunta i medici del 118 che hanno constatato il decesso del motociclista e, per i rilievi, i carabinieri della radiomobile. Un'altra ambulanza ha, invece, soccorso l'altro motociclista rimasto ferito che è stato trasportato in ospedale.

A causa dell'incidente, il traffico è provvisoriamente rallentato, in entrambe le direzioni.