Scontro alle porte di Sassari, muore un motociclista

Un motociclista di 52 anni è morto in uno scontro con un'auto che si è verificato intorno alle 19, a pochi chilometri da Sassari, lungo la vecchia strada a due corsie per Alghero, 291, all'altezza della strada vicinale Li Giosi Nobi.

Sul posto gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Sassari. Gli agenti stanno eseguendo i rilievi e ricostruendo la dinamica dell'incidente per stabilire eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Sassari, l'auto, una Dacia Duster, è uscita dalla strada vicinale Li Curuneddi, e si è immessa sulla statale 291. tagliando la strada alla moto, una Bmw 1200 che procedeva in direzione Sassari.