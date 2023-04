Poste in prima linea in Sardegna per la Giornata della Terra

Anche quest'anno in Sardegna Poste Italiane partecipa alla Giornata Mondiale della Terra (Earth Day).

Tra le iniziative chiave avviate nell'Isola, in linea con i principi generali che definiscono uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, oltre alla progressiva sostituzione dell'intera flotta aziendale con mezzi a basso impatto ambientale, l'azienda ha avviato interventi di efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare.

Attualmente, la flotta aziendale "green" in dotazione ai portalettere applicati nei 20 centri di distribuzione presenti in Sardegna, per la consegna della corrispondenza e dei pacchi, è composta da 294 mezzi: 118 veicoli totalmente elettrici, 84 tricicli a basse emissioni e 92 veicoli ibridi.

Prevista la sostituzione, nelle sedi aziendali, delle lampade fluorescenti con dispositivi di illuminazione led, allo scopo di favorire l'abbattimento di circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. Negli ultimi due anni sono state 74 le sedi sarde interessate dal programma e tale iniziativa ha prodotto, in tutta l'isola, un risparmio annuale di circa 420mila kWh e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 362 tonnellate.

Ha preso il via già dal 2022 l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile nelle proprie sedi. Gli interventi hanno interessato finora il centro di smistamento di Cagliari/Elmas, le sedi direzionali di Oristano, Olbia e Nuoro, e gli uffici postali di Assemini Centro, Quartu Sant'Elena Centro e Selargius. Gli impianti attivati producono annualmente circa 700mila kWh di energia elettrica rinnovabile, in parte auto-consumata in sito e in parte reimmessa in rete, generando una riduzione di circa 473 tonnellate di Co2.

La partecipazione alla Giornata Mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite, chiuderà simbolicamente il "Mese Verde", durante il quale Poste Italiane ha sostenuto diversi eventi finalizzati alla conoscenza delle buone pratiche "green", fra cui M'illumino di meno e L'Ora della Terra.