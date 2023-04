Petardo inesploso trovato davanti casa del sindaco di Desulo

Un petardo inesploso è stato trovato dai Carabinieri di Desulo stamattina alle 8 davanti alla casa del sindaco di Desulo Gian Cristian Melis.

I militari hanno avvertito al telefono il primo cittadino che è tornato subito nella sua abitazione in via Trieste. "Se è una intimidazione mi dispiace perché in paese forse c'è un malessere che non riesco a intercettare - spiega all'ANSA Melis -. Posso dire di avere un ottimo rapporto con tutta la cittadinanza, facciamo tante iniziative e la gente sta partecipando. Faremo una analisi e valuteremo se fare una riunione per cercare di capire. E' un gesto che tuttavia non mi ferma in quanto non lo percepisco come gesto intimidatorio ma come segnale di disagio. Per questo mi metto in discussione e voglio capire cosa sta succedendo".