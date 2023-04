Nuovo monumento al museo del mattoncino, è il faro Mangiabarche

Il museo del mattoncino Karalisbrick ospita una nuova opera del brickbuilder e presidente del museo Maurizio Lampis, conosciuto per avere realizzato tra gli altri due diorami la cui notorietà ha fatto il giro del mondo: la Fontana di Trevi di Roma e Piazza San Marco di Venezia.

Ora è arrivato al suo 13/o monumento sardo realizzato coi mattoncini Lego: il Faro Mangiabarche, situato sull'omonimo scoglio, poco distante dalla costa di Tonnara. Si trova nella zona a nord-ovest di Sant'Antioco, nel comune di Calasetta.

"Un re solitario che si erge tra le onde del mare sardo, affascinante anche se particolarmente duro nei mesi invernali - spiega Lampis - Ne ho realizzato due versioni differenti, una commissionata e consegnata alcuni giorni fa ad un privato che mi ha richiesto la sua versione in Lego, coi suoi colori originali e risalenti alla costruzione nel 1935, ed una più dettagliata con il mare e la sua temibile scogliera, composto da circa 1500 mattoncini e ora esposta al museo del mattoncino Karalisbrick in Viale Trento 5 a Cagliari".