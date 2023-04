Naufragio all'Asinara, trovato il corpo del sub disperso

Il cadavere ritrovato questa mattina sulla costa di Castelsardo, negli scogli davanti alla caletta di Rasciada, è quello di Davide Calvia, il sub sassarese di 38 anni disperso dal 12 aprile dopo il naufragio di una barca vicino all'Asinara. I familiari hanno riconosciuto il corpo dai tatuaggi e hanno confermato l'identità ai militari della Guardia costiera e ai carabinieri, spegnendo così le ultime speranze di ritrovare il loro caro ancora in vita.

Calvia era disperso da 10 giorni, da quando la barca con cui stava facendo una battuta di pesca insieme al cugino, Giovannino Pinna, era affondata per causa ancora in fase di accertamento. Mentre Pinna era stato ritrovato 24 ore dopo il naufragio, in condizioni critiche, su una spiaggia della Marina di Sorso, di Calvia non si aveva nessuna traccia.

Pinna era stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in coma indotto dall'ipotermia e dal principio di annegamento. Dopo una settimana di cure è stato dimesso due giorni fa, in buone condizioni fisiche ma ancora sotto choc. Sull'incidente la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta affidando le indagini alla Capitaneria di porto di Porto Torres e ai carabinieri.