L'Isola raccontata attraverso i piatti di chef Fabrizio Crespi

(ANSA) - PORTO ROTONDO, 22 APR - Il profumo invade l'area Insula dedicata agli stand enogastronomici; le mani esperte dello chef Fabrizio Crespi, Executive Chef del Carlton Hotel di St. Moritz, lavorano i prodotti dell'eccellenza sarda trasformandoli in capolavori dell'arte culinaria, e subito le tradizioni gastronomiche dell'isola, rivisitate in chiave moderna, approdano alla Marina di Porto Rotondo nel bel mezzo della Fiera Nautica della Sardegna, all'interno dello spazio "Lo chef racconta".

Quale modo migliore per promuovere e sviluppare il turismo, se non quello di far vivere l'esperienza di assaggiare un roast-beef di bue rosso sardo cotto per ore e servito con dei carciofi di Valledoria brasati con cipolla, vino bianco, erbe aromatiche e una riduzione di Nepente, il cannonau di Oliena.

Per raccontare la Sardegna utilizzando una formula turistica indentitaria e sostenibile, dove il mare è solo una delle tante attrattive, il network Insula-Sardinia Quality World, strumento tecnico istituzionale nato all'interno del Cipnes, Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna-Gallura e dell'assessorato regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, ha pensato bene di far vivere ai tanti visitatori della seconda edizione della Fiera Nautica un'esperienza unica racchiudendo dentro ad una pietanza alcuni tra i prodotti di punta della gastronomia sarda. E così i carciofi di Valledoria, insieme con il cannonau Nepente di Oliena e il filetto di bue rosso sardo diventano i protagonisti della seconda giornata della fiera dedicata alla nautica, ma anche alla scoperta di "un Mondo chiamato Sardegna".

Per tutte e cinque le giornate della Fiera, fino alla giornata conclusiva di martedì 25 aprile, alle 13 sono in programma altre ricette raccontate dallo chef Crespi. (ANSA).