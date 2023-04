La squadra mobile di Sassari recupera 15.000 euro di refurtiva

Lo scorso 18 aprile, nelle spiagge del comune di Aglientu, alcuni giornalisti scientifici svizzeri erano stati presi di mira dai ladri che, approfittando dei momenti in cui le loro vittime si godevano il mare, avevano svaligiato l'autovettura, forzando gli sportelli o rompendo i cristalli.

Il bottino dei ladri era composto da diverse apparecchiature elettroniche di elevato valore, tra cui computer, ipad, Nintendo console, fotocamere, indumenti, orologi, Apple Watch ed altro, per un valore economico di oltre 15.000 euro.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato da subito le indagini, effettuando alcune geo localizzazioni di alcuni device rubati e rintracciando gli apparecchi a Sassari. In questo modo i poliziotti hanno ricostruito il tragitto percorso dai malviventi, che dalle spiagge di Aglientu si sono spostati alla zona industriale di Sassari, percorrendo delle strade in cui sono presenti svariati negozi di riparazione di telefonini.

L'ipotesi investigativa seguita è stata quella per la quale i ladri o i ricettatori hanno tentato di forzare le chiavi di accesso agli stessi apparati elettronici nei negozi, consentendo così di localizzare device, ora e luogo.

Gli investigatori della squadra Mobile hanno passato al setaccio tutti i possibili "covi-deposito" utilizzati per nascondere la refurtiva, identificando l'autovettura e i presunti ladri, recuperando la maggior parte della refurtiva.