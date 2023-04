Dissesti in via Dettori a Cagliari, al via indagini sottosuolo

La settimana prossima saranno eseguite le indagini nel sottosuolo in via Dettori. Si tratta dell'avvio di un procedimento di accertamento tecnico preventivo per determinare le cause dei dissesti verificatisi a gennaio nella zona della Marina, le responsabilità, i possibili rimedi ed i relativi costi. Verifiche richieste dopo che il Comune di Cagliari e Abbanoa sono stati citati in giudizio da diversi proprietari.

Il tribunale ha conferito l'incarico di consulente tecnico d'Ufficio all'ingegnere Fausto Mistretta, che in un recente incontro ha esaminato il progetto delle indagini redatto dai consulenti del Comune, Antonio Vincis e Mauro Pompei. La durata prevista delle verifiche è di 42 giorni, di conseguenza il Ctu chiederà al giudice una proroga di 60 giorni sul termine delle perizie (le scadenze erano il 26 aprile per la trasmissione della versione provvisoria della relazione alle Parti, il 26 maggio per le osservazioni delle parti e il 26 giugno per il deposito della versione definitiva).

"Si potranno avere ulteriori notizie in merito solo al temine del procedimento sopra illustrato, e - fa sapere il Comune - l'amministrazione si atterrà alle decisioni che verranno assunte dal tribunale".