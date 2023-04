Campionato di apnea, al via il "Trofeo città di Cagliari"

Ritorna, nel capoluogo della Sardegna, il campionato di apnea a squadre "Trofeo città di Cagliari". La quarta edizione della competizione, organizzata da Air Sub Apnea Competition, è in programma sabato 29 e domenica 30 aprile nella Piscina Olimpionica di Terramaini intitolata al grande campione mondiale "Giambattista Sicbaldi", scomparso nel 2004. In contemporanea si svolge anche il campionato sardo indoor.

Dalle 8,30 a sera e per due giornate, 13 squadre, 10 sarde e tre del nord Italia, si sfidano nelle varie discipline, statica, dinamica con le pinne, rana subacquea e endurance. Occhi puntati su alcuni atleti e atlete di punta. In primis Cristina Rodda e Amedeo Comoglio del Sottosotto di Torino, campioni italiani, gli olbiesi campioni italiani nella categoria statica Chiara Sanna e Maurizio Marini, nella stessa categoria la cagliaritana Monica Mureddu, che ha superato in allenamento la campionessa italiana.

Nella dinamica è molto forte il cagliaritano Danilo Spano, nella rana subacquea sta sempre più emergendo il talento di Federica Loddo, sempre di Cagliari, per fare qualche nome. A fine gara saranno proclamati i vincitori: la migliore squadra del "Trofeo città di Cagliari", la numero uno tra le sarde del campionato indoor, ancora oro, argento e bronzo saranno assegnati ai primi tre atleti o atlete per ogni disciplina.

"L'apnea è uno sport che richiede un particolare impegno e che poi ripaga con benefici fisici e psicologici", spiega Andrea Sanna, presidente Air Sub Apnea Competition e istruttore assieme a Sergio Cardia, Andrea Matta, Danilo Spano, campione sardo, Renzo Fadda e Alberto Porcu. A Cagliari ha preso piede negli ultimi sei o sette anni. "Ci si allena in piscina e in mare e in totale sicurezza - prosegue Sanna - molta attenzione viene posta alla respirazione, prima e dopo ogni tuffo, al rilassamento fisico e mentale e alla concentrazione. Cagliari è la città ideale per questa disciplina, conta il maggior numero di atleti e attività".