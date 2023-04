25 aprile nel segno dell'arte e della cultura al Man di Nuoro

Sarà un 25 aprile all'insegna dell'arte e della cultura al Man di Nuoro, che apre le sue porte ai visitatori sia il 24 che il 25, dalle 10 alle 19, per un viaggio in epoche vicine e lontane, spaccati di storia, reperti archeologici e antichi mestieri che si fanno arte.

Il pubblico potrà immergersi nei tre progetti espositivi proposti: "Odessa Steps", incentrato sulla scalinata Potëmkin di Odessa progettata negli anni '30 dell'800 dall'architetto Francesco Carlo Boffo; "Dolmen e Menhir in Sardegna" di Olivo Barbieri, uno dei maggiori artisti e fotografi italiani contemporanei che volge uno sguardo all'archeologia isolana; "Trame e geometrie", un focus sulle opere dello Studio Pratha e di artiste eclettiche come le tessitrici di Sarule.

L'apertura di musei e centri di cultura nei giorni festivi aiuta ad incrementare l'afflusso di appassionati e non. "Questo inizio di stagione sta portando a un aumento di visitatori che è già stato registrato nelle ultime due settimane, da Pasqua in avanti - conferma all'ANSA la direttrice del Man Chiara Gatti - Parliamo di una media giornaliera di 80 ingressi che raddoppia nei weekend. Stiamo ospitando molti turisti stranieri ma anche un pubblico di prossimità che è stato sollecitato dalla visibilità sui media della mostra di Odessa e dalla visita di Vittorio Sgarbi al museo il giorno di Pasqua".

Le iniziative del Man proseguono il 26 aprile quando la direttrice Gatti dialogherà con l'artista Una Szeemann per raccontare al pubblico storia e gloria di suo padre, il grande critico d'arte e curatore di mostre Harald Szeemann, inventore dell'arte di esporre l'arte.

L'opera dell'artista svizzero morto nel 2005, sarà scandagliata dagli esordi cabarettistici fino alla nascita del suo "Museo delle Ossessioni"; dalla gestazione di alcune tra le mostre più celebri del Novecento, fino alla direzione di Documenta a Kassel e alla Biennale di Venezia. Racconti dietro le quinte, vicende vissute, la famiglia, le passioni, le intuizioni, fino alla scoperta di Monte Verità, la collina delle utopie che oggi ospita i giovani artisti sardi in Residenza.