Samuel dei Subsonica alla festa di San Marco a Fertilia

Alla consolle Samuel dei Subsonica per i due giorni della festa di San Marco, in programma a Fertilia il 24 e 25 aprile.

Sarà l'artista torinese a indossare le cuffie e dettare i ritmi del dj set che animerà la borgata algherese con due giorni di arte, mercatini, street food, esposizioni, fede religiosa e celebrazione dell'antifascismo.

Il Comitato festeggiamenti San Marco, presieduto da Raffaele Buo, ha puntato come sempre sulla musica e quest'anno ha affidato la direzione artistica a due esperti del settore: Valdo Di Nolfo e Pau dei Negrita.

Da questa collaborazione è nato un mix che promette scintille: la Chitarreria, i Black Out e i Camberra in concerto, la goliardica regata delle vasche da bagno, il sesto Memorial di auto storiche in ricordo di Giuseppe Santandrea, la toccante processione a mare con la banda musicale, il mercatino degli artigiani, l'esposizione di moto e altre iniziative.

Palcoscenico degli eventi saranno piazza Venezia Giulia, via Pola e piazza San Marco.

Martedì 25 spazio anche alla fede, con la processione a mare per depositare in rada la corona benedetta dal parroco Padre Filippo in ricordo ai caduti in mare per la Liberazione dal Nazifascismo. La Banda Musicale "A. Dalerci" davanti a tutti e le autorità civili e religiose con la corona di fiori a seguire, direzione piazza San Marco, poi giù verso il porto di Fertilia dal quale partirà l'imbarcazione dei volontari per la deposizione in mare della corona.