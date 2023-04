Rifugiati ucraini a weekend multiculturale gusto di Cagliari

I rifugiati ucraini in Sardegna saranno protagonisti del weekend multiculturale del gusto "Nutrirsi con cura, arte e bellezza", che si svolgerà a Cagliari sabato 22 e domenica 23 aprile nella Stazione di Transito di via Dante.

La manifestazione, organizzata dall'associazione Carovana SMI in collaborazione con la Caritas diocesana di Cagliari, sperimenta la miscela di diverse discipline legate al mondo dell'arte, della spiritualità e del benessere.

L'evento rientra nell'ambito del programma "Emergenza Ucraina", che dallo scorso anno propone laboratori multidisciplinari aperti a tutti, in italiano, ucraino e inglese, per favorire l'interazione e lo scambio multiculturale.

Sabato alle 19 Oleh Savelev, fondatore dello studio Nikopea in Ucraina, specializzato nella pittura di icone, illustrerà le caratteristiche di questa raffinata arte. Alle 21 si terrà la "cena con la luna", in cui sarà celebrato il rito alimentare dell'Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan 2023. Saranno offerti piatti della tradizione marocchina, ucraina e afgana.

Domenica alle 10 ci sarà il laboratorio di cucina e il pranzo con la biologa Laura dell'Aquila, fondatrice del "Giardino di Pimpinella", e Gilbert Casaburi, chef vegetariano macrobiotico ed esperto nell'utilizzo delle erbe selvatiche. La manifestaszione di concluderà nel pomeriggio con la meditazione tibetana in compagnia del maestroVen Khenpo Sonam Rinpoché.