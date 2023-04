Pesce non tracciato in ristorante Gallura, 105kg sequestrati

I militari della Guardia Costiera di La Maddalena, durante alcuni controlli sulla filiera della pesca in alcuni ristoranti ubicati di Santa Teresa Gallura, hanno scoperto circa 105 chilogrammi di prodotto ittico congelato (tonno pinna gialla, polpo, pesce spada, branzino, astici, calamari e pesce di paranza) di ignota provenienza e privo della prevista documentazione di tracciabilità.

I prodotti ittici erano tenuti all'interno dei congelatori del locale cucina, Al titolare del ristorante è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo di 1.500 euro oltre al sequestro dell'intero prodotto ittico.

"Le attività di controllo sulla filiera della pesca continueranno anche nei prossimi giorni - dice il Comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, il capitano di fregata Renato Signorini - per garantire il rispetto della vigente normativa e per la tutela del consumatore, a beneficio della collettività".