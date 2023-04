Nature race compie 10 anni, prima tappa a Villasimius

(ANSA) - CAGLIARI, 21 APR - Fervono i preparativi per la prima tappa della Nature Race Series - che quest'anno festeggia i 10 anni di attività - in programma il 21 maggio al Pullman Almar Timi Ama di Villasimius.

La gara OCR (Obstacle Course Race) è organizzata dall'associazione Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Villasimius e dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara, la collaborazione con MSP Sardegna - ente di promozione riconosciuto dal Coni - e con l'Hotel Pullman Almar Timi Ama Resort and Spa.

Le altre due tappe saranno ad Arbatax (24 settembre) e a Cagliari (10 dicembre). Per il secondo anno consecutivo le gare sono qualifying event per il campionato del mondo OCR. Infatti, le gare della Nature Race Series qualificheranno le prime 15 donne e i primi 15 uomini assoluti per la finale mondiale che si terrà dal 5 al 9 ottobre a Mammoth Lakes in California.

"Siamo emozionati per questa edizione della Nature Race Series che inizia con la gara di Villasimius, una race per noi storica e a cui siamo particolarmente affezionati - afferma Pierpaolo Sanna, responsabile Run For Joy Sardegna -. Quest'anno celebriamo i primi dieci anni di attività, belli e densi. Nel tempo abbiamo creato una squadra che desidero davvero ringraziare perché il lavoro che stiamo portando avanti ci consentirà di offrire una gara di alto livello sia come format, sfidante e coinvolgente, che come qualità degli atleti iscritti.

Tra i favoriti le italiane Katia Contini, Laura Pagano ed Elisa Cau, la francese Capucine Bertrand, la belga Maud Desouter e la danese Ulrikke Evensen (new entry); mentre a difendere i titoli della rappresentanza maschile il polacco Krystian Poremba, Stefano Colombo, Simone Spirito e Emilio Pagnotta per l'Italia, Thibault Debusschere per il Belgio, Jesse De Heer, Stijn Lagrand e Frank Oosterom (questi ultimi due new entry) per l'Olanda.

La Sea Nature Race di Villasimius si snoda su un percorso di 10 km e 35 ostacoli all'interno del Parco Marino di Capo Carbonara. (ANSA).