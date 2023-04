L'ex episcopio di Tortolì rinasce come centro di cultura

DI MARIA GIOVANNA FOSSATI

L'ex episcopio di Tortolì, un edificio in rovina costruito nel corso del '700 e abbandonato ai primi del '900, diventerà un centro culturale, tra sale conferenze, museo, foresteria e un parco di pregio. A tre anni dall'inizio, i lavori per il recupero del palazzo procedono spediti grazie a un protocollo di intesa tra il ministero della Cultura, la Regione e la Diocesi - che hanno investito rispettivamente 1milione e 200 mila euro, 900mila e 150mila euro - e cominciano a vedersi i primi risultati.

L'intervento, a cura del ministero, ha voluto ricercare un equilibrio tra la conservazione dell'edificio in rovina con il suo significato storico e culturale e l'adeguamento alla nuova destinazione d'uso. Della storia dell'ex Episcopio, un edificio su tre piani con una cubatura di 5mila metri e un'area verde di 4mila e 500 metri quadri, si hanno poche tracce: è stato precedentemente palazzo nobiliare della famiglia Quigini-Puliga ed è stato costruito versosimilmente nel corso del Settecento. Poi entrò in possesso della Chiesa e fu destinato alla sede vescovile della Diocesi di Ogliastra tra il 1824 e il 1927 e nei primi decenni del '900. Probabilmente nel periodo delle due guerre, ospitò un insediamento militare.

"Possiamo presentare i primi risultati di un percorso lungo e faticoso ma ricco di soddisfazioni per me e per i colleghi impegnati nell' intervento di restauro - ha detto la segretaria regionale del ministero della Cultura per la Sardegna, Patricia Olivo nel corso della presentazione del primo lotto dei lavori a Tortolì - A oggi sono stati eseguiti tutti gli interventi di consolidamento poiché c'erano stati crolli importanti anche a livello delle coperture. L'ex Episcopio è stato recuperato nelle sue strutture e nelle sue forme, con particolare attenzione ai suoi spazi peculiari come la spettacolare altana (la torretta in cima alla struttura, ndr.). Grazie a un ulteriore milione di euro del ministero i lavori saranno portati a termine entro il 2024".

Il progetto, redatto dall'architetto Fernando Russo della Rtp Ferima, prevede al piano terra uno spazio museale dedicato alla storia dell'edificio, una sala conferenze e spazi funzionali per la gestione del centro e l'accoglienza del visitatore. Il primo piano sarà interessato da un restauro conservativo per rendere visitabile l'antico appartamento del vescovo Monsignor Virgilio e ammirare la cappella privata che conserva l'altare di fine '800. L'ultimo piano e l'altana saranno adibiti invece a foresteria. E sarà valorizzato l'edificio aggiunto al palazzo, all'interno del quale è stato scoperto un sistema di approvvigionamento idrico con un'enorme cisterna ipogea.

"Oggi cominciamo a ragionare sul recupero delle finiture interne come pavimenti, strutture lignee e pareti e sulla sistemazione degli impianti - ha spiegato l'architetta Patricia Luciana Tomassetti che con il collega Gianluca Zini cura i lavori per il ministero - Restituiremo al territorio un importante esempio di palazzo nobiliare non comune in quest'area, che si è fatto portatore di un notevole valore culturale: ha ospitato la sede vescovile, la famiglia nobile di Tortolì, ma anche presidi militari che hanno abitato quegli spazi nella prima metà del secolo scorso. La speranza è che a conclusione degli interventi sull'edificio, i ricercatori studino l'ex Episcopio e riportino alla luce la sua storia".

"La ristrutturazione - ha sottolineato il vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura - sta permettendo di unire memoria storica e futuro, con la Diocesi che si fa garante di offrire e gestire spazi culturali, sia per la sua attività che nel contribuire a quella del territorio".