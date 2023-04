Lavoratori Sda in sciopero, a rischio consegna pacchi

Anche la Filt Cgil Sardegna, insieme a tutte le analoghe strutture delle altre regioni d'Italia, aderisce oggi allo sciopero di 24 ore proclamato dalle segreterie nazionali a sostegno della vertenza per la costruzione del primo accordo di filiera in Sda. Possibili anche disagi nella consegna dei pacchi.

Per il segretario generale della Filt Cgil isolana Arnaldo Boeddu, "le proposte poste all'attenzione ai vertici Sda e contenute in una piattaforma rivendicativa sono numerose e vanno dalla richiesta di graduale internalizzazione di tutte le attività, ivi comprese le lavorazioni affidate ai magazzinieri ed ai driver, alla riduzione delle aziende appaltatrici nonché alla uniformità ed omogeneità dei trattamenti normativi ed economici. L'atteggiamento dilatorio di Poste Italiane è inaccettabile soprattutto a fronte degli straordinari risultati economici della Azienda in questi ultimi due anni".

"Risultati ottenuti grazie alle lavoratrici ed ai lavoratori dell'intera filiera Sda che, anche nei due anni di pandemia, hanno contribuito al raggiungimento dei risultati economici mai conseguiti prima e garantito l'intera attività quando il resto del paese era fermo ed ai quali deve necessariamente seguire una equa ridistribuzione per tutti i lavoratori. Per queste ragioni - chiude il sindacalista - i lavoratori della intera filiale Sda presente in Sardegna sono in presidio davanti ad ogni sede dell'azienda".