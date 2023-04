Dieci barche a vela alla partenza della 1/a Cagliari-Monaco

Partenza lunedì 24 davanti al porto di via Roma. E arrivo nel Principato tra il 27 e 28 aprile. Iscritte dieci imbarcazioni sarde e monegasche. Tutto pronto per la prima edizione della regata velica d'altura internazionale "Cagliari - Monaco", inserita nella manifestazione "Cagliari-Montecarlo sea week" e organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari insieme con lo Yacht Club Porto Rotondo e lo Yacht Club Monaco, sotto l'egida della Federazione Italiana Vela (FIV).

La regata "Cagliari-Monaco" prevede un tragitto costiero di circa 360 miglia lungo la costa orientale della Sardegna e della Corsica. Una volta partita fuori dal porto di Cagliari, con start al largo del Faro di Calamosca, la flotta avrà rotta libera verso Villasimius e la costa orientale. Un cancello naturale intermedio verrà posto all'altezza dell'isola di Soffi davanti a Porto Rotondo: lì saranno presi i primi tempi. I primi arrivi a Montecarlo sono previsti tra il 27 e il 28 aprile. Furibonda, Sly Yacht di 16 metri, dell'armatore Giancarlo Vedelago, si presenta con l'equipaggio più numeroso, con quattordici velisti.

Il programma di iniziative, inserite nella "Cagliari-Montecarlo sea week", si aprirà oggi pomeriggio con una proiezione di filmati sul porto di Cagliari (Sala Search, alle 17), curata dall'associazione Vento di Shardana.Domani, spazio a una riflessione sulla tutela del sistema marino, tema del convegno "Salute del mare e sviluppo sostenibile" (Sala Search, alle 10). Domenica, giornata interamente dedicata alla vela con il briefing per gli equipaggi (villaggio regate, alle 10) e la consegna di un'imbarcazione Hansa 303, destinata ai velisti con disabilità (Lega Navale Italiana Cagliari, sede Su Siccu alle 17). L'obiettivo è quello di far diventare la Cagliari-Monaco una classica in nome della sostenibilità ambientale.