Basket: Dinamo Sassari a Bologna per tentare il colpaccio

La Dinamo Banco di Sardegna prepara il colpaccio a Bologna, sul campo della capolista Virtus. Domenica alle18 i sassaresi, già matematicamente sicuri della qualificazione ai playoff, giocheranno per contro le V nere per difendere il quarto posto in classifica dall'assalto dell'inseguitrice Venezia.

Dopo la sonante vittoria di mercoledì contro Trieste, l'umore in casa biancoblu è buono: ""Ogni partita è una challenge. Ovvio che Bologna è una squadra molto solida con dei lunghi molto forti. Questo campionato ci mette sempre di fronte a livello di squadra delle battaglie difficili, faremo come abbiamo sempre fatto, cercheremo di metterli in difficoltà e fare la nostra partita al massimo", dichiara il centro statunitense DeShawn Stephens presentando la sfida contro la prima della classe.

La mente è ferma sull'obbiettivo di consolidare il quarto posto, in modo da affrontare i playoff partendo dalla parte alta della griglia, con il vantaggio delle eventuali belle al PalaSerradimigni: "Ovvio che giocare in casa dà un vantaggio, non era scontato arrivarci, poi arrivarci al massimo può fare la differenza", continua Stephens, che fra le possibili avversarie dei playoff ha alcune preferenze: "Venezia ha un grande potenziale di roster, ha grandi capacità. Brindisi corre tantissimo, ha giocatori di talento e basa tantissimo sull'entusiasmo. Sono due modi di giocare completamente diversi".