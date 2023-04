Agenti aggrediti a Cagliari, salgono a tre gli arrestati

Salgono a tre gli arresti per l'aggressione ai poliziotti della squadra mobile durante il controllo antidroga del 28 marzo scorso in piazza del Carmine a Cagliari. Dopo i primi due migranti algerini di 24 anni, arrestati in flagrante e il connazionale denunciato in stato di libertà, gli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, hanno arrestato un 22enne, sempre di nazionalità algerina, richiedente asilo politico per motivi di studio.

Secondo quanto accertato dagli investigatori farebbe parte del gruppo che ha aggredito i Falchi della Mobile mandandone tre in ospedale, uno di loro è ancora sotto terapie e rischia di perdere l'udito dall'orecchio destro. Il giovane, arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Cagliari, è accusato di minacce, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La polizia ha avviato la procedura per respingere la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dall'arrestato.