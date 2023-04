A Cagliari il primo pan cafè gluten free, aperto a tutti

Senza glutine, ricchi di gusto e serviti in un locale inclusivo. Sono i prodotti di Verì, il primo pan cafè gluten free, a Cagliari, uno tra i pochi anche in Sardegna. Un locale moderno, in via Garibaldi. Dalle 8 alle 22 dà la possibilità alle persone celiache di consumare al tavolino cibi e bevande con gli amici, intolleranti o meno al glutine, ascoltare musica, vivere i momenti di socialità, in sicurezza.

"Classici momenti spessissimo preclusi a chi ha questa difficoltà ", spiega la titolare Francesca Basti. Da qui l'idea di dar vita al locale- laboratorio artigianale per il dolce e salato, dove concedersi una colazione sfiziosa, tra croissant, muffin e biscotti, una pizza al taglio da passeggio, sorseggiare uno spritz, assaggiare frittate, panadine alle verdure, polpettine, culurgiones, hamburger e altre ghiottonerie. Verì offre anche il servizio d'asporto, comprese le torte per il compleanno. "L'invenduto, grazie alla collaborazione con l'app To Good to Go, lo portiamo nei centri che si occupano delle mense solidali", precisa la proprietaria. Da Verì è tutto fresco di giornata, sfornato dal laboratorio.

"Senza glutine e anche senza lattosio, perché spesso le due cose vanno a braccetto, e con proposte anche vegane", aggiunge Basti. Verì nasce dunque da più esigenze: "Permettere alle persone celiache di vivere i momenti di socialità a tutto tondo insieme agli altri. Troppo spesso, poi - sottolinea la titolare - il mercato offre prodotti su base industriale, senz'anima e, a volte, senza sapore".

"Ho scoperto di essere celiaca anni fa - racconta - quando ancora in Sardegna era quasi impossibile uscire a cena e poter mangiare in tranquillità cibo senza glutine. Compravo pane confezionato e preparati ad hoc per la mia dieta, ma non ero soddisfatta. Il cibo per me, non era un piacere. Senza pensare alle restrizioni con gli amici: lì non posso mangiare, in quel locale non ci posso andare. Essere celiaci può davvero limitare la vita e la quotidianità delle persone. In tanti ci dicono finalmente un locale dove sentirsi a casa, e liberi di scegliere il menu in base ai propri gusti, vivere quei momenti senza rischi, in serenità".