Pensionato ferito con una fucilata alla gamba nel Sulcis

Misterioso episodio ieri notte a Sant'Antioco, nel Sulcis Iglesiente, dove un pensionato di 67 anni, Renato Antonio Cara, è stato ferito alla gamba con un colpo di fucile caricato a pallini.

L'uomo non è grave, è stato già dimesso dall'ospedale.

L'episodio è avvenuto intorno alle 23 in aperta campagna. Il pensionato, noto alle forze dell'ordine, si trovava vicino al suo terreno in località Sa Scrocca lungo la strada statale 126, quando è stato raggiunto da una fucilata. Il 67enne ha chiamato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. Con i medici sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato una serie di accertamenti. Cara è stato trasportato al Sirai di Carbonia dove i medici hanno riscontrato una lieve ferita causata da due pallini alla gamba e dopo averlo medicato lo hanno dimesso.

I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire dettagliatamente l'episodio e verificare anche il racconto della vittima.