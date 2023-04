Lotta alla plastica nella Giornata della Terra con 16 eventi

Due giorni dedicati al pianeta Terra in occasione della sua Giornata mondiale: anche la Sardegna risponde alla due giorni di pulizia e tutela dell'ambiente organizzata da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. Sedici gli appuntamenti previsti sabato 22 e domenica 23 per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell'inquinamento legato all'abbandono di rifiuti nell'ambiente.

In particolare nell'Isola sabato appuntamento a Sassari, Olbia, Santa Teresa Gallura, Stintino, Bari Sardo, Elmas, Sestu, Quartu Sant'Elena e Sanluri. Domenica è la volta di Cagliari; Nuoro; Oristano; Arzachena, La Maddalena, Osilo, Arbus. "In Sardegna sentiamo fortemente il bisogno di creare maggior consapevolezza del problema dell'inquinamento da plastica e degli abbandoni illeciti, dal singolo gesto del rifiuto lasciato per strada alle discariche abusive - sottolinea Thomas Santoro, referente regionale dell'associazione - Con questa data nazionale dimostriamo nuovamente la collaborazione tra l'associazione e le istituzioni, raggiungendo il nuovo record di 17 eventi di raccolta in soli due giorni".

L'iniziativa ha obiettivi comuni con le amministrazioni coinvolte: "Combattere ed eliminare la plastica monouso ove possibile, sensibilizzare cittadini di tutte le età e cercare di intervenire anche in aree degradate o abbandonate da anni, andando successivamente e nel corso dell'anno a premiare i Comuni più virtuosi che si attivano con azioni concrete per il bene dell'ambiente, conclude Santoro. Il weekend dedicato alla Terra avrà un'ulteriore finalità benefica con la piantumazione di alberi, grazie alla collaborazione con il media partner Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita.