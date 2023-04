La Maddalena e Carloforte, traghetti più cari per non residenti

Sono state aggiornate le tariffe dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole di San Pietro e La Maddalena: i biglietti aumenteranno di 50 centesimi, ma solo per i passeggeri non residenti nelle due isole. Lo annuncia l'assessorato regionale dei Trasporti che ha dovuto procedere, si legge nella nota inviata, all'aggiornamento delle tariffe su richiesta delle compagnie che svolgono in proroga i servizi marittimi, la Delcomar e la Ensamar, come previsto dal contratto, adeguandole all'indice dei prezzi dello scorso anno.

L'incremento tariffario è calcolato nella misura massima del 10%: a partire dal 2 maggio prossimo si pagheranno 4 euro e 70 centesimi sulla La Maddalena-Palau, 5 euro sulla Carloforte-Calasetta e 5,40 sulla Carloforte-Portovesme. Il passaggio per le auto fino ai a 4 metri di lunghezza aumenta di 90 centesimi sulla La Maddalena-Palau (10 euro invece di 9,10), di un euro sulla Carloforte-Calasetta (10,60 invece di 9,60) e 1 euro e 20 centesimi sulla Carloforte-Portovesme (13,10 invece di 11,90).

Dagli aumenti, per volontà dei due sindaci dei Comuni isolani, saranno esclusi i residenti che continueranno a pagare 1 euro e 30 centesimi per un biglietto della linea La Maddalena-Palau, 1,30 euro sulla Carloforte-Calasetta e 1,40 sulla Carloforte-Portovesme. Nessun aumento, in questo caso, nemmeno per il trasporto delle auto dei residenti.

"Per tenere calmierata la tariffa non residenti la Giunta ha deliberato recentemente lo stanziamento di 900mila euro in favore dei Comuni a sostegno delle politiche di riduzione del prezzo", spiega l'assessore Antonio Moro ricordando che "l'ultimo incremento risale al 2016 e che il costo dei biglietti per i residenti si conferma tra i più bassi d'Italia".