In moto contro con un'auto a Quartu, muore 56enne

Incidente mortale oggi pomeriggio sulla provinciale 17, nel comune di Quartu: vittima un motociclista di 56 anni. L'incidente è avvenuto lungo la strada che porta a Margine Rosso, all'altezza della ringhiera che si affaccia sul mare. Il centauro, secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, stava percorrendo la provinciale in sella al suo T-Max in direzione Flumini di Quartu, quando dal lato opposto della carreggiata una Volkswagen T-Roc gli avrebbe tagliato la strada. Il motociclista ha urtato l'auto e a causa dell'impatto è stato sbalzato dal mezzo, finendo sull'asfalto. L'automobilista si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada e un'ambulanza del 118, ma ormai per il 56enne non c'era più nulla da fare.