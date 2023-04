Esplosione in appartamento a Iglesias, ferite salgono a due

Due anziane ferite, di cui una in modo grave, e alcuni intossicati. È il bilancio della fuga di gas con esplosione avvenuta questo pomeriggio in un appartamento al secondo piano di una palazzina di sei in via Cremona a Iglesias. La donna più grave, investita in pieno dallo scoppio, ha subito gravi ustioni ed è stata trasportata a Sassari al centro grandi ustioni del Santissima Annunziata. Ha invece riportato la frattura di un femore la seconda anziana coinvolta, ora ricoverata all'ospedale Sirai di Carbonia, mentre alcune persone che hanno respirato il fumo sono state medicate sul posto. In via Cremona hanno lavorato i vigili del fuoco e i carabinieri. Le due ferite sono state trasportate in ospedale con l'Elisoccorso e le ambulanze dell'Areus.