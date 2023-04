A Domu, progetto Comune di Quartu per aiutare chi cerca casa

Una mano dal Comune di Quartu Sant'Elena per non rimanere senza un tetto. L'Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con Consorzio Solidarietà, ha lanciato il progetto 'A Domu - Agenzia Sociale per la Casa'. Obiettivo: contrastare il disagio abitativo legato al disagio economico. Si parte dal servizio di orientamento e informazione. E si prosegue poi con il percorso di reperimento dell'alloggio per dieci nuclei familiari, in accordo alla rete dei titolari di immobili coinvolti.

È un progetto sperimentale finanziato per un anno.'A Domu' coinvolgerà anche i proprietari di immobili. E a supporto del progetto è prevista la realizzazione della Guida all'abitare insieme, "È un programma in cui crediamo molto - spiega l'assessore ai Servizi Sociali Marco Camboni - e lo dimostra il fatto che abbiamo voluto investire risorse comunali pari a circa 50mila euro. E se ci sarà una risposta positiva dal punto di vista dell'effettiva fattibilità progettuale potremo anche prevedere un incremento di risorse, magari ricorrendo a fondi ministeriali, anche perché avremo creato un precedente importante".

Il numero di famiglie in difficoltà in città è oggi circa 150/200. "Vogliamo attivare - continua Camboni - un percorso di fiducia e intendiamo fare da garanti per riaprire quelle porte che si sono chiuse tra richiedenti e proprietari di case, collaborando con le varie associazioni che si occupano di abitazioni, molte delle quali in merito al progetto si sono già espresse favorevolmente, e facilitando quindi accordi che oggi difficilmente si concludono".