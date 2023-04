Sassari risparmierà 54% sui consumi dell'illuminazione pubblica

Sono iniziati i lavori per l'installazione in tutta la città dei nuovi impianti di illuminazione pubblica che ridurranno del 54% il consumo di energia elettrica.

Un traguardo che sarà raggiunto grazie alla partnership siglata fra il Comune di Sassari e la società Engie, cui Palazzo Ducale ha affidato un progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, che prevede l'installazione di oltre 16.000 lampioni a led e 67 telecamere di video-sorveglianza, oltre alla riqualificazione di 65 semafori.

I particolari del progetto sono stati presentati oggi, in municipio dal sindaco, Nanni Campus, dall'assessora ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Rosanna Arru, con il direttore area Centro di Engie Italia, Claudio Galli, e da Danilo Migliorini, direttore Area Sardegna Engie Italia.

I lavori di efficientamento, iniziati a gennaio 2023 e coordinati dal settore Lavori pubblici del Comune, si inseriscono nel contratto della durata di 15 anni che prevede la gestione, la manutenzione e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica, inclusa la fornitura dell'energia elettrica, e di ulteriori interventi per un uso razionale dell'energia negli edifici e nei siti comunali.

I primi 1.200 lampioni a led sono già stati installati nelle zone San Pietro, Viale Italia, Carbonazzi e Luna e Sole. I lavori proseguiranno negli altri rioni con termine previsto nel 2024.

Oltre agli impianti di illuminazione, semafori e videosorveglianza, Engie ha in affidamento anche anche la fornitura di energia termica per 115 edifici pubblici, tra scuole, uffici, impianti sportivi e case di cura. Poi la progettazione di due edifici ad alta prestazione energetica alimentati principalmente da energia proveniente da fonti rinnovabili. E ancora, nell'area ex Iveco installerà un sistema di distribuzione locale dell'energia elettrica (micro-grid), un impianto fotovoltaico da 130 kW e predisporrà colonnine di ricarica per le auto elettriche.