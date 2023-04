Perseguita la ex nonostante divieto di avvicinarsi, denunciato

Nonostante avesse il divieto di avvicinarsi, ha pedinato la ex fidanzata per diversi giorni e ha tentato di contattarla telefonicamente. Un 33enne di Selargius è stato denunciato dai carabinieri per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e atti persecutori.

Nei confronti dell'uomo erano già in atto numerosi divieti, ma lui li ha violati e i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato nuovamente. Adesso per il 33enne potrebbero scattare misure più severe.