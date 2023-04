Il trivano è in cima alle richieste immobiliari in Sardegna

In Sardegna è sempre il trivano il principe del mercato immobiliare. Lo dice l'ultimo report dell'Ufficio studi di Tecnocasa. A Cagliari è la tipologia di abitazione preferita dalla metà degli acquirenti.

A Oristano e Tortolì si arriva addirittura a dati tra il 61 e il 62 per cento. Meno gradite le case troppo piccole o troppo grandi. C'è invece un buon mercato per i bivani, dal 18 al 33 per cento circa, e, in misura ridotta, per i quadrivani, dal 7 al 22 per cento.