Finisce fuori strada con l'auto che si ribalta, grave 35enne

Una donna di 35 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale sulla provinciale 7 all'altezza di Monastir. La donna ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada, ribaltandosi.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Cagliari che ha estratto la ferita dall'auto, consegnandola al personale medico del 118 che l'ha trasportata in ospedale. Lungo il tratto di strada si registrano rallentamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Dolianova che si stanno occupando dei rilievi.