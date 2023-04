Un letto di sughero da sogno conquista l'A' Design Award

È un letto di sughero che fa dormire sonni tranquilli. E infatti si chiama Bisu. Che in sardo significa sogno. Lo ha ideato e realizzato Matteo Congiu, ex studente dello Ied di Cagliari, giovane product designer di Senorbì. Un progetto che ha conquistato la giuria internazionale di esperti del design: Congiu ha vinto l'A'Design Award and Competition nella categoria Furniture Design 2023, uno dei riconoscimenti più prestigiosi. Il premio gli è stato consegnato al Salone del Mobile nel corso della Milano Design Week.

La particolarità del letto è legata al materiale, il sughero, una primizia nella progettazione di prodotti di arredo. Una passione di famiglia. Da quando Congiu frequentava assiduamente la falegnameria storica e ultratrentennale di suo padre e di suo zio, e ancora oggi per le sue creazioni fino al nome del suo brand OTQ, semplificazione dal sardo ottigu, che significa appunto sughero.

"Il sughero è un materiale speciale con cui ho un legame molto forte e che più di tutti per me rappresenta la Sardegna, oltre ad avere tantissime proprietà benefiche - racconta l'ex allievo Ied - È antibatterico, antistatico, antimagnetico, fonoassorbente, termoresistente, è un materiale naturale pregiato e al contempo tecnologico: con le sue straordinarie caratteristiche migliora la qualità del sonno. Mi sono sempre chiesto come mai un materiale con tutte queste proprietà venisse utilizzato quasi esclusivamente per i tappi".

Un letto all'avanguardia. "La completa assenza di elementi metallici, la naturalezza del materiale, le sue proprietà antistatiche e le forme un po' stondate del letto proteggono il riposo dall'azione destabilizzante dei flussi magnetici ed elettrostatici", chiarisce Congiu. Bisu è il primo progetto che ha realizzato con la sua azienda, che ha deciso di fondare nel 2018, a casa sua, in Sardegna, dopo il diploma allo Ied Cagliari in Product design, un master con la Samsung, un'esperienza lavorativa e di progettazione di cinque anni allo Ied di Milano e alcuni premi nazionali e internazionali.