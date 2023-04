Luisa Marilotti al top per impegno su diversità e inclusione

Nasce la certificazione delle competenze in materia di inclusione e diversità. Luisa Marilotti, cagliaritana, è la numero uno nel registro pubblico nazionale dei professionisti Cepas del gruppo Bureau Veritas, l'unico ente di terza parte indipendente in Italia che certifica nel settore Diversity & Inclusion Professional. Un riconoscimento che attesta le capacità e le competenze specifiche utilizzate nelle strategie e nella gestione delle risorse umane dalle imprese che operano in Europa.

Luisa Marilotti, esperta in politiche di genere e antidiscriminatorie, sempre attiva sui temi delle pari opportunità, equità ed inclusione, si occupa da anni di consulenza e formazione per le aziende. Già consigliera regionale di parità, ha portato avanti con successo la battaglia del cosiddetto "signorino buonasera", che si era visto respingere la domanda per fare l'annunciatore tv perché uomo. Sua l'idea dello spot "Papà in azione", testimonial Gianfranco Zola, per sensibilizzare i padri a prendersi cura dei figli, o l'azione giudiziaria per ripristinare il part-time che le operatrici di polizia municipale si erano viste negare.

"Operare in maniera inclusiva e plurale, può portare un vantaggio competitivo per l'organizzazione da svariati punti di vista - spiega Marilotti - può generare un miglior senso di appartenenza, attrarre risorse più motivate e talentuose, favorire il benessere individuale ed organizzativo, sviluppare processi di innovazione ed aumentare la produttività e la reputazione dell'azienda". Un primato tutto al femminile: al momento in Italia sono solo due le professioniste ad aver ottenuto la certificazione: oltre a Luisa Marilotti, Irene Caprì-Hr (human resource) Professional.