Basket: la Dinamo sfida Trieste per difendere il 4/o posto

C'è da ritrovare la testa perduta domenica contro Brindisi e da difendere il quarto posto in classifica in vista dei playoff scudetto. Nella sfida di domani sera al PalaSerradimingni contro Trieste, la Dinamo Banco di Sardegna si gioca una buona fetta di stagione. Deve prima di tutto riscattare l'umiliante sconfitta subita con la Happycasa e poi dimostrare che l'entusiasmante cavalcata che da gennaio a oggi l'ha portata nella parte alta del tabellone playoff non è frutto del caso.

Lo sa bene coach Piero Bucchi che carica i suoi: "Ci sono momenti migliori e momenti peggiori, è un momento di calo e ci può stare, però questi schiaffi fanno da un lato male e dall'altro bene perché danno la scossa per ripartire. Domani sera dovremo fare una partita di grande intensità", dichiara presentando la partita. "Andiamo ad affrontare una squadra con caratteristiche di atletismo notevoli - chiarisce - I rimbalzi saranno un punto fondamentale, siamo in casa e vogliamo essere molto attenti e concentrati. Sarà una partita che vogliamo fare nostra".

"Dobbiamo mentalmente essere pronti a fare queste partite ravvicinate. Giocare domani sera è meglio in questi casi, veniamo da una partita non positiva e dobbiamo essere assolutamente pronti e fare una partita di sostanza davanti al pubblico", conclude dando appunatamento a domani, alle 20.30, al PalaSerradimigni per il riscatto Dinamo.