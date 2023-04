Auto esce di strada a San Giovani Suergiu, un ferito grave

Un automobilista è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale Sirai di Carbonia a seguito dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 195 a San Giovanni Suergiu.

Il giovane alla guida, da quanto si apprende, arrivato all'altezza del chilometro 96 della provinciale ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada. La macchina si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i medici del 118.

L'automobilista è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora, in entrambe le direzioni, fa sapere l'Anas.