855mila euro per l'asilo comunale di Nuoro 'Primi passi'

NUORO, 18 APR - L'asilo nido comunale Primi passi di piazza Veneto sarà completamente ristrutturato e riqualificato grazie ai fondi del Pnrr ottenuti dal Comune di Nuoro. La data di inizio lavori è stata fissata per i primi di settembre, in modo da consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in corso. L'intervento conta su un finanziamento di 855mila euro e interesserà l'intera struttura, compresi gli spazi esterni.

Nel dettaglio, i lavori prevedono l'impermeabilizzazione della copertura e la realizzazione all'interno di controsoffitti per scongiurare rischi di sfondellamento. La caldaia a gasolio verrà sostituita da un sistema di condizionatori che irradieranno calore o fresco attraverso pannelli installati al di sotto del pavimento che sarà realizzato in legno.

L'intervento riguarderà inoltre la sostituzione dell'impianto elettrico, la ridistribuzione degli spazi interni, che saranno razionalizzati, e il rifacimento completo di bagni e cucine.

Nella parte esterna, si interverrà anche sugli accessi all'asilo, con l'eliminazione delle barriere architettoniche e dei camminamenti sconnessi.

Fino al termine dei lavori i bimbi iscritti al nido Primi passi verranno ospitati negli asili Filastrocca e Marisposa.

"Grazie a questo importante intervento - sottolinea l'assessora alla Pubblica istruzione Fausta Moroni - restituiremo ai bambini e al personale dell'asilo una struttura completamente rinnovata, accogliente e moderna, così come sarà per l'asilo Arcobaleno di via Tempio, dove la riqualificazione è già in corso. Interventi che ci consentiranno di migliorare e potenziare l'offerta formativa proposta dagli asili comunali".

