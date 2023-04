Un nuovo centro sportivo a Luogosanto,dal tennis al calcetto

Un nuovo centro dello sport e del divertimento al servizio della comunità di Luogosanto e dei turisti: l'amministrazione comunale gallurese ha deciso di impegnare il contributo di un milione e 350 mila euro frutto dei finanziamenti ottenuti nell'ambito della legge regionale di stabilità per creare nuovi campi sportivi, da tennis e da calcetto, per la ristrutturazione e la riconversione del bocciodromo, andando cosi ad ampliare e completare l'area sportiva di via Cristoforo Colombo, avvicinandosi così sempre più agli standard delle grandi città europee. Gli interventi verranno suddivisi in tre annualità da 450 mila euro.

"Si tratta di un grande risultato politico - commenta il sindaco Agostino Pirredda - che ci permette di sviluppare in termini concreti il nostro programma elettorale sul settore sportivo e sulle attività ad esso collegate, mettendo a disposizione nuovi spazi moderni e funzionali per lo sviluppo delle attività sportive aperte a tutte le fasce d'età e aree ludico ricreative". Allo studio anche percorsi attrezzati in un'area verde affidata a Forestas, da sviluppare attraverso la programmazione territoriale.