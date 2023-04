Sporcizia e alimenti conservati male, chiuso bar a Cagliari

Gravi irregolarità strutturali, igienico e sanitarie; ruggine, sporcizia, alimenti conservati male e privi di documenti relativi alla provenienza. Sono queste alcune delle ragioni che hanno spinto i carabinieri del Nas a chiudere un bar-ristorante del centro storico di Cagliari.

Durante il controllo, i militari dell'Arma hanno accertato che i bagni del personale erano inagibili, c'erano perdite d'acqua e ruggine sul soffitto.

All'interno del locale si sentiva odore di fogna, inoltre gli alimenti erano conservati "con metodi arbitrari e procedure di abbattimento della temperatura difformi da quelle richieste per legge, nonché in assenza di metodi di rintracciabilità che consentissero di risalire alla loro provenienza", spiegano i carabinieri.

Il locale è stato quindi chiuso, gli alimenti sono stati sequestrati e per il titolare sono scattate sanzioni per 4.500 euro.