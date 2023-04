Progetto sistema di programmazione dei fabbisogni digitalizzato

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - Un sistema di programmazione dei fabbisogni digitalizzato, che consenta all'azienda di programmare in maniera efficiente sulla base dei fabbisogni che sono necessari alle strutture sanitarie per poter dare servizi sempre più di qualità. È questo l'obiettivo del progetto fortemente voluto dalla direzione aziendale, coordinato dalla struttura Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e dal Controllo di gestione con la collaborazione di Michele Confalonieri, amministratore unico di Pipol Persone e Organizzazione.

Si è svolta nell'Aula Rossa della Cittadella universitaria di Monserrato la giornata conclusiva del percorso laboratoriale relativo al processo di rilevazione del fabbisogno aziendale. Un percorso che l'Aou ha intrapreso dallo scorso anno per costruire un processo codificato di rilevazione del fabbisogno aziendale che sarà consolidato nel 2023 in modo tale da migliorare la programmazione del 2024 e renderla ottimale nel 2025.

Il percorso ha visto lavorare insieme la parte amministrativa dell'Azienda in stretto contatto con quella sanitaria in un lavoro col coinvolgimento di tutte le strutture. Il processo di programmazione focalizza il quadro delle esigenze e consente di valutare le strategie di spesa più opportune, in coerenza con le risorse finanziarie, economiche e gestionali e con il ciclo di vita del prodotto e del servizio. Questo percorso di programmazione dovrebbe prendere avvio dall'analisi dei fabbisogni che fino ad oggi si è svolta in modo frammentato, con l'utilizzo di flussi cartacei e informatici semplici, sulla base di input provenienti di volta in volta dalle diverse articolazioni aziendali.

La giornata si è aperta con i saluti della dg dell'Aou, Chiara Seazzu, seguita dalla presentazione sul processo di rilevazione del fabbisogno condotta dal prof. Luigi Minerba, direttore Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria. In seguito, il direttore amministrativo dell'Aou, Antonio Tognotti, ha trattato gli aspetti normativi e giuridici del fabbisogno, approfondendo l'aspetto della programmazione annuale e il processo di semplificazione della procedura. (ANSA).