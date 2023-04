L'Ogliastra scommette sul turismo sostenibile, 22 comuni in rete

Ottocentoquaranta aziende di 22 comuni in rete per promuovere la Destinazione Ogliastra, passo decisivo del piano di sviluppo turistico del Gal per dare gambe alla sostenibilità nell'industria delle vacanze puntando sul patrimonio naturale, sulla qualità della vita e sulle relazioni sociali.

Le giornate di ascolto del 20, 21 e 22 marzo hanno messo a confronto operatori turistici, amministratori e tecnici, iniziando a ragionare sui casi di eccellenza fino a individuare nuove potenzialità di sviluppo che vedono al centro i turisti e i loro bisogni. I sindaci, le aziende e gli operatori dei 22 paesi ogliastrini dovranno rispondere a un questionario con otto domande sull'esigenza degli operatori del territorio: dalle produzioni tipiche, alle nuove frontiere dell'accoglienza e dell'ospitalità, alla connessione tra l'offerta balneare e le esperienze dell'entroterra.

L'indagine, rivolta al settore agroalimentare, alle guide, ai lavoratori della ristorazione e dell'accoglienza, ai gestori dei siti archeologici e dei servizi di trasporto, aiuterà il Gal a far emergere idee vincenti per la Destinazione Ogliastra, i cui risultati verranno presentati e discussi nei workshop convocati per il 3, 4 e 5 maggio.

"Puntiamo a creare un percorso partecipato che elabori un piano di sviluppo ed esprima una visione, aiutandoci così nelle scelte che dovranno portare alla competitività turistica della nostra destinazione", spiega Annalisa Tosciri responsabile del Pst del Gal Ogliastra. "L'Ogliastra - osserva il presidente del Gal Vitale Pili - ha bisogno di un modello di sviluppo che pone l'ambiente al centro delle politiche pubbliche. Abbiamo bisogno di tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica e culturale del nostro territorio, proteggere la nostra biodiversità e promuovere forme di sviluppo sostenibile per conservare la qualità delle nostre produzioni, potenziare la nostra offerta turistica e investire sul futuro".