Incendio in canneto a Sestu lambisce alcune aziende

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - Due squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro nel tentativo di arginare un incendio divampato nelle vicinanze di via Cagliari, a Sestu.

Il fuoco sta devastando un canneto: le fiamme, alimentate dal forte vento, rischiano di avvicinarsi a un supermercato e ad alcune aziende - una di queste di fertilizzanti - che si trovano nella zona.

Al momento non si registrano danni o feriti; le squadre dei vigili del fuoco con una autobotte stanno lavorando per evitare che le fiamme si propaghino ulteriormente. (ANSA).