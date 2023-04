Cagliari e i playoff, tre squadre a caccia del quarto posto

di Stefano Ambu

Meno cinque partite alla fine della stagione regolare. E tre squadre in lotta per il quinto posto. Che, sgomitando tra di loro, sperano di agganciare il Sudtirol - oggi quarto - che perde da due gare. E che al prossimo turno gioca in casa della capolista Frosinone.

Il Cagliari è in mezzo alla battaglia, con l'elmetto in testa, come dice Ranieri. È a un punto dalla Reggina in quinta posizione. Ed è al sesto posto accanto all'avversario di sabato prossimo, il Parma, a 48 punti. Per la trasferta in Emilia c'è però un problema con il pubblico. Ci sono stati incidenti tra tifoserie nella penultima gara a Pisa. E il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive sta chiedendo al prefetto di Parma di adottare, in vista della gara, la misura del divieto di vendita di biglietti a chi è residente in provincia di Cagliari.

Il presidente Tommaso Giulini non vuole che la squadra rimanga sola. E sta cercando di trovare una soluzione. "Testa a Parma - ha scritto sui social - dove vorremmo andare con i nostri tifosi. Se ce lo consentiranno".

Diplomazie in azione per evitare che poi il provvedimento possa essere esteso anche alle successive partite. E persino ai playoff. Secondo quanto riportato dal Casm circa 250 tifosi pisani "si sono avvicinati al parcheggio riservato agli ospiti - da dove i tifosi cagliaritani si stavano muovendo in corteo non autorizzato verso lo stadio - facendo partire un fitto lancio di oggetti contundenti, fumogeni e petardi". Quindi l'intervento delle forze dell'ordine con "manovre di alleggerimento per disperdere i tifosi pisani e contenere la reazione di quelli cagliaritani". Nell'occasione quattro operatori della Polizia hanno riportato lesioni, mentre un automezzo della Polizia e un'auto privata sono stati danneggiati.

Problemi anche in infermeria: oggi alla ripresa degli allenamenti Ranieri dovrà valutare le condizioni di Mancosu, fermato contro il Frosinone da una fitta ai flessori della coscia sinistra. Meno preoccupante la situazione di Radunovic e Dossena: per entrambi una botta in testa nel finale della gara con la capolista, ma non ci dovrebbero essere conseguenze.

Ranieri aspetta, invece, Pavoletti: potrebbe essere la settimana giusta per il riallineamento con i compagni di squadra in vista di un possibile ritorno in campo a Parma. (ANSA).