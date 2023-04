Anteprima di "Giugno Slow" a La Maddalena con i vignaioli

Metti cento vini da scoprire alla presenza dei produttori, aggiungi una vetrina in cui mostrare le eccellenze dell'agroalimentare e porta il tutto nello scenario dell'Arcipelago di La Maddalena tra i graniti e i porfidi immersi nel mare azzurro. Quello che ne vien fuori è un evento, "Vite e Vite. Incontri con i vignaioli", una nuova idea di turismo sostenibile che al contempo promuova tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio agroalimentare e, in particolare, delle produzioni enogastronomiche di alta qualità.

Sabato 27 e domenica 28 maggio gli spazi degli ex Magazzini Ilva affacciati sul porticciolo turistico a La Maddalena ospiteranno la prima edizione dell'evento racchiuso all'interno della quarta edizione di "Giugno Slow", in programma sino a domenica 11 giugno e intitolata "Radici e futuro". Organizzata da Slow Food con la rodata guida di Slow Food Gallura e grazie al sostegno dell'amministrazione comunale maddalenina, la due giorni ospita una ventina di produttori regionali che arrivano dalla Gallura alle coste meridionali, passando per Mamoiada, il Mandrolisai e il Sarcidano e vanta una prestigiosa partecipazione internazionale: la vignaiola Anna Addison della cantina georgiana Nine Oaks.

"In questa edizione abbiamo deciso di dare visibilità anche alle produzioni vitivinicole artigianali e ai piccoli produttori che preservano la terra e la biodiversità. Giugno Slow si arricchisce così di un momento di aggregazione e di riflessione sul concetto di consumo responsabile", ha spiegato per Slow Food Gallura Simona Gay.

Oltre che per gli appassionati di vino e per i turisti, la manifestazione che ai apre sabato 27 maggio dalle 15.30 alle 20.30 e il giorno seguente dalle 11 alle 20, è un'opportunità professionale per operatori della ristorazione, distributori e agenti. La scoperta dei prodotti del territorio non si concluderà con queste due giornate perché nel periodo che va dal 30 maggio all'8 giugno l'isola ospiterà "Giugno Slow", evento che sarà animato da una serie di appuntamenti gastronomici con gli operatori dei ristoranti e dei bar maddalenini e le guide locali. I profumi e i sapori di Casa Slow Food Sardegna tornano poi venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno quando, nell'atrio del Municipio, si aprirà la golosa esposizione dei produttori sardi della rete Slow Food Young Network Sardegna.