Centenari sardi, cinque giorni di eventi in Ogliastra

(ANSA) - NUORO, 16 APR - Incontri, dibattiti, laboratori di cucina e trasformazione alimentare ma anche degustazioni e proiezioni cinematografiche con l'obiettivo di promuovere la cultura, l'identità che portano a uno stile di vita sano e attivo, lo stesso che da secoli caratterizza i paesi della Blue zone in Ogliastra, celebri per la longevità dei loro abitanti.

E proprio i centenari della Sardegna saranno protagonisti di una cinque giorni di eventi che si svolgeranno a Tortolì, Perdasdefogu e Urzulei. A promuovere la manifestazione dal titolo "Cent'Anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità", è l'associazione Ogliastra Eventi con il contributo dell'assessorato regionale al Turismo.

Si parte mercoledì 19 aprile, alle 11, all'Istituto Ianas di Tortolì con una proiezione cinematografica dal titolo "La longevità attraverso la filmografia". Il 20 alle 10.30 alla biblioteca di Perdsdesfogu è in programma il convegno "Life style of long life": interverranno gli assessori regionali al Turismo e alla Sanità, Gianni Chessa e Carlo Doria e il sindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti. Ricco il parterre dei relatori con Gian Battista Usai della Fondazione Blue zone, Grazia Fenu dell'Università di Sassari, Flavio Cabitza dell'associazione per la tutela e l'identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo, Roberto Pili della comunità mondiale della longevità e Alessandra Guigoni, antropologa. Presenti anche l'ex senatore Gianni Marilotti, Massimo Masia project manager di Insula e Alessandro Serra di Coldiretti. Parleranno inoltre Germano Orrù dell'Università di Cagliari e le ricercatrici Elisa Lai e Benedetta Pische.

Venerdì 20 aprile a Tortolì, dalle 16, nella sede del Convitto saranno esposti i prodotti enogastronomici del territorio e un laboratorio della longevità dal titolo "I cibi di lunga vita", cura degli chef Mercedes Lilliu e Piergiorgio Cardia, con degustazioni e il concerto di Gavino Murgia.

Al Convitto di Tortolì si replica, dalle 16 alle 19, con un secondo laboratorio sui cibi della longevità. Domenica 23 a partire dalle 10 per i "Sentieri della longevità" sarà possibile partecipare a una escursione nel Supramonte di Urzulei che che si concluderà con un pranzo tipico. (ANSA).