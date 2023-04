Per il Cagliari terzo pari di fila, col Frosinone è 0-0

Terzo pareggio consecutivo per il Cagliari. Zero a zero, il secondo di fila: non riesce l'assalto alla capolista Frosinone, ma la squadra di Ranieri rimane sempre lì in zona playoff.

Ora i punti di distacco dalla nona posizione sono saliti a cinque. Ma i rossoblù hanno perso l'occasione di recuperare terreno sul Bari, rosicchiando comunque un punticino al Sudtirol.

Contro i primi della classe il pareggio è giusto: il Cagliari si mangia le mani per un palo di Makoumbou, un rigore concesso poi annullato dal Var (presunto fallo su Lapadula) e per un salvataggio miracoloso di Turati su colpo di testa di Nandez.

Però anche il Frosinone ha avuto le sue buone opportunità: due conclusioni di Insigne e soprattutto due mischie nel finale a un passo da Radunovic.

Cagliari che non vince e che però ora dovrà fare i conti con un altro problema: a metà del primo tempo Mancosu ha dato forfait per un problema ai flessori. Ora si dovrà valutare l'entità dell'infortunio. Con Ranieri che spera di poter recuperare il suo uomo di maggiore qualità per le ultime cinque battaglie della stagione regolare.

A secco per seconda volta di fila Lapadula: il bomber era già sul dischetto, ma la tecnologia ha detto no. Ora nuova sfida decisiva con il Parma, a quota 48 insieme ai rossoblu. Per il Cagliari solite gioie e dolori: squadra compatta, ma poche conclusioni nello specchio della porta.