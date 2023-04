In moto finisce fuori strada, muore 26enne a Solanas

Ha perso il controllo della moto, sulla strada provinciale 17, è finito fuori strada ed è morto sul colpo. Vittima dell'incidente Stefano Mansi, 26 anni di Villasimius. La tragedia alle 16.30 circa in località Porto Sa Ruxi, nel Comune di Villasimius. Mansi era in sella a una moto Kawasaki modello ZX 10R di grossa cilindrata. Secondo una prima ricostruzione il giovane viaggiava in direzione Villasimius. Per cause ancora da accertare, il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail a bordo strada. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi di legge e per regolare la viabilità i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di San Vito e delle Stazioni di Villasimius e Castiadas.