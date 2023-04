Cagliari, da lunedì stop alle auto inizio Viale Trieste

(ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - Via da lunedì prossimo al cantiere per il rilancio di viale Trieste: si comincia dal tratto che va da piazza del Carmine a via Caprera.

Previste chiusura al traffico e modifiche alla viabilità in particolare in via Maddalena e via Caprera. Poi, una volta terminato il primo intervento, la situazione tornerà alla normalità con la riapertura del tratto chiuso da lunedì per "liberare" residenti e attività commerciali.

Il cantiere andrà però avanti sino all'incrocio con via Roma: i lavori - salvo imprevisti - finiranno entro l'anno.

È il secondo grande intervento della zona dopo l'avvio del restyling di via Roma lato portici. "Lavori necessari - spiega all'ANSA l'assessore comunale al Traffico Alessio Mereu - per la città, ma abbiamo garantito a residenti e commercianti la massima disponibilità ad andare incontro alle loro esigenze".

All'interno del cantiere sarà creato un corridoio accessibile solo per raggiungere abitazioni e garage privati e per i mezzi di soccorso. "Abbiamo incontrato i titolari delle attività della zona - ha spiegato l'assessore - e abbiamo previsto la possibilità di ulteriori interventi che possano alleviare i disagi".

Non si dovrebbero creare "tappi" alla circolazione stradale: si aggirerà il cantiere passando da via Maddalena e svoltando a destra per via Roma. Per i mezzi pubblici sono previste modifiche per le linee 1, 5, 5/11, 9 e Istituti Agrario e Alberghiero. Soppresse le fermate della Chiesa del Carmine e all' incrocio con via 29 Novembre. Prevista l'istituzione di una fermata provvisoria in viale Trieste all'altezza del civico 65.

Prevista una riqualificazione paesaggistico-ambientale e del verde. Con novità sul traffico veicolare (privato, TPL urbano ed extraurbano) e pedonale tra introduzione della mobilità lenta e revisione delle aree di parcheggio e dei sottoservizi. (ANSA).