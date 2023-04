Quartu difende le sue coste, varato il piano anti erosione

Quartu Sant'Elena difende le sue coste: tre milioni di euro per arginare il rischio di piene e inondazioni e per contrastare l'erosione del litorale. È il piano generale di interventi del "Coastal Management" per i prossimi tre anni. Per l'elaborazione del progetto il Comune si è avvalso della collaborazione della direzione generale del Distretto idrografico della Regione.

Gli interventi previsti riguardano, in generale, il miglioramento dei deflussi di piena ordinaria, la salvaguardia della linea di costa e la messa in sicurezza del litorale, il ripristino della condizione di naturalità della costa bassa, la difesa dalle inondazioni costiere. Per rendere operativo il piano l'amministrazione punta al reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei, attraverso la partecipazione ai bandi. Ma è pronta a usare anche risorse proprie attraverso forme di co-finanziamento.

Il progetto punta a costruire un piano di manutenzione dei bacini idrografici e delle aree intorno alla foce nelle zone del Rio Foxi, Rio Su Pau, Rio Cuba, Rio Arrizzolu Saliu, Rio Arenargiu, Rio Murtaucci, Rio Geremeas, Rio Murtaucci, Su Tuvu Mannu. Lotta all'erosione costiera anche con la ricostituzione del cordone litoraneo sommerso e il rafforzamento del cordone dunale di retrospiaggia.

L'intervento riguarderà in particolare la zona di Sa Tiacca, un'area, spiega il Comune, nella quale sono evidenti e già molto avanzati i segni dell'erosione costiera, in parte dovuta alla forte antropizzazione a partire dagli anni '60 del secolo scorso e a successivi interventi di infrastutturazione del territorio (strade impermeabili, manufatti vari, tubazioni, scavi).